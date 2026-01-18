Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία του αιώνα στο Λούβρο: Με αλυσοπρίονο και γροθιές σπάνε τις προθήκες και αρπάζουν τα κοσμήματα - Real.gr

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, που σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2025, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σε αποσπάσματα από το βίντεο, το οποίο δημοσίευσε το TF1 και θα προβληθεί στην εκπομπή Sept à Huit, διακρίνεται ένας από τους δράστες να προσπαθεί μανιωδώς να σπάσει τη βιτρίνα χρησιμοποιώντας αλυσοπρίονο, αλλά και χτυπώντας το τζάμι με γροθιές για να αρπάξει τα κοσμήματα.

Φορώντας κίτρινο γιλέκο και ντυμένος στα μαύρα, κατευθύνεται στη συνέχεια προς τον συνεργό του για να τον βοηθήσει να διαλύσουν και δεύτερη προθήκη, προκειμένου να αφαιρέσουν περισσότερα πολύτιμα αντικείμενα.

Τρεις μήνες μετά τη ληστεία, τα τέσσερα φερόμενα ως μέλη της ομάδας βρίσκονται προφυλακισμένα, ωστόσο τα κοσμήματα παραμένουν άφαντα. Κανείς δεν γνωρίζει αν βρίσκονται κρυμμένα σε θυρίδα στο εξωτερικό, σε κρησφύγετο εντός Γαλλίας ή ακόμη και στον βυθό του Σηκουάνα.

«Ο βασικός μας στόχος παραμένει η ανάκτηση των κοσμημάτων» υπογράμμισε η γενική εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκού.

Παράλληλα, η εισαγγελέας ανέφερε ότι οι ερευνητές διατηρούν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά ως προς την τύχη της λείας. «Δεν έχουμε ενδείξεις ότι τα κοσμήματα έχουν περάσει τα σύνορα» σημείωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι «τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί».