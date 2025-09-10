Νέο πλήγμα από drone αναφέρει ο Στόλος για τη Γάζα - Real.gr

Ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) ανακοίνωσε ότι ακόμη ένα από τα σκάφη του χτυπήθηκε από ύποπτη επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, μια ημέρα αφότου η οργάνωση ανακοίνωσε ότι ένα άλλο σκάφος της χτυπήθηκε σε χωρικά ύδατα της Τυνησίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα από τα σκάφη του παγκόσμιου στολίσκου SUMUD που βρισκόταν στο λιμάνι Sidi Bou Said της Τυνησίας.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε δύο ημέρες, καθώς την Τρίτη η οργάνωση είχε καταγγείλει ότι άλλο σκάφος της είχε δεχθεί επίθεση στα χωρικά ύδατα της Τυνησίας.

Ο στολίσκος είναι μια διεθνής πρωτοβουλία που επιδιώκει να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα που μαστίζεται από τον πόλεμο, χρησιμοποιώντας πολιτικά σκάφη με την υποστήριξη αντιπροσωπειών από 44 χώρες.