Νέο αιματοκύλισμα στη Μέση Ανατολή: Νεκροί από ισραηλινό πλήγμα σε κτίριο στη Δαμασκό

Σύμφωνα με το επίσημο συριακό πρακτορείο SANA, στόχος της ισραηλινής επίθεσης ήταν μια πολυκατοικία στη συνοικία Μαζέ. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν πολλές πρεσβείες και τα γραφεία του ΟΗΕ στη Συρία.

Νωρίτερα, η συριακή τηλεόραση έκανε λόγο για «τραυματίες», μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά.

Η συνοικία αυτή είναι πυκνοκατοικημένη και ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου καταμέτρησε 20 κατεστραμμένα αυτοκίνητα. Φωτογραφίες δείχνουν πυκνό καπνό να υψώνεται γύρω από ένα πολυώροφο κτίριο, τα φώτα του οποίου είναι αναμμένα.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, εκτός από το κτίριο, στόχος ήταν και ένα όχημα, σταθμευμένο απ’ έξω.

Την περασμένη Τετάρτη από άλλο πλήγμα στην ίδια συνοικία σκοτώθηκαν πολλοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ήταν και ο γαμπρός του Χασάν Νασράλα, του ηγέτη της Χεζμπολάχ που σκοτώθηκε στη Βηρυτό στις 27 Σεπτεμβρίου.

A high-ranking Iranian terror commander has been eliminated in Damascus, Syria, in a precise Israeli strike. The target was his apartment, which Israeli intelligence confirmed either served as a meeting place for other terrorists or his residence. This operation is part of… pic.twitter.com/cnNE6Mtvmv