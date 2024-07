Νέο βίντεο από την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

«Ανεβαίνει στη σκεπή τον βλέπεις; Ξαπλώνει;», «να τον βλέπω, ξαπλώνει» ακούγονται να λένε πολίτες. «Αστυνόμε εδώ είναι κάποιος στη σκεπή» φωνάζουν σε κάποιο ένστολο.

Σύμφωνα με το Associated Press που επικαλείται πηγές ασφαλείας, αστυνομικός από την τοπική αστυνομία σκαρφάλωσε στη σκεπή και είδε τον Κρουκς ο οποίος έστρεψε την καραμπίνα προς εκείνον. Τότε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός υποχώρησε με τον Κρουκς να πυροβολεί τα επόμενα δευτερόλεπτα κατά του Τραμπ.

New video shows just how early on people spotted the Trump shooter and started alerting the police pic.twitter.com/ZC2wrsJNfm

Εκπρόσωπος των Μυστικών Υπηρεσιών που μίλησε στους New York Times επέρριψε την ευθύνη για τους πυροβολισμούς στην τοπική αστυνομία.

Σύμφωνα με τον Άντονι Τζιουλέμι, ο 20χρονος ήταν εκτός της περιμέτρου που είχε αναλάβει να φυλάνε οι πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών.

Κατά τον ίδιο οι Μυστικές Υπηρεσίες ήταν υπεύθυνες για την ασφάλεια στον χώρο της συγκέντρωσης του Τραμπ ενώ η τοπική αστυνομία της Πενσυλβάνια ήταν επιφορτισμένη με την διασφάλιση της περιοχής έξω από τον χώρο αυτό.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη New York Post, κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι ούτε πριν ούτε κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης του Τραμπ δεν δέχθηκαν επίσκεψη από κάποιον ένστολο.

Ντόναλντ Τραμπ: Δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ. Θα έπρεπε να είμαι νεκρός

«Θα έπρεπε να είμαι νεκρός», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόπειρα κατά της ζωής του, την οποία περιέγραψε ως μια «πολύ σουρεαλιστική εμπειρία», σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες Κυριακή στην New York Post.

«Δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ, θα έπρεπε να είμαι νεκρός», δήλωσε ο Τραμπ στην εφημερίδα από το αεροσκάφος που τον μετέφερε στο Μιλγουόκι για να παραστεί στο εθνικό συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, όπου αναμένεται να λάβει και επισήμως το χρίσμα του κόμματος για να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Exclusive | Grateful, defiant Trump recounts surviving 'surreal' assassination attempt at rally: 'I'm supposed to be dead'

An Interview for the ages and I think the speech will surprise a lot of people https://t.co/3PGZ4DWGdq