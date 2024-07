Νέο βίντεο από την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ: Πολίτες έβλεπαν τον 20χρονο να παίρνει θέση για να πυροβολήσει

Σύμφωνα με το Associated Press που επικαλείται πηγές ασφαλείας, αστυνομικός από την τοπική αστυνομία σκαρφάλωσε στη σκεπή και είδε τον Κρουκς ο οποίος έστρεψε την καραμπίνα προς εκείνον. Τότε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός υποχώρησε με τον Κρουκς να πυροβολεί τα επόμενα δευτερόλεπτα κατά του Τραμπ.

BREAKING:

New video shows just how early on people spotted the Trump shooter and started alerting the police pic.twitter.com/ZC2wrsJNfm