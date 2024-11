Νέο βίντεο με το Boeing της DHL να πέφτει με τη «μύτη» κοντά στο Βίλνιους

Σύμφωνα με πληροφορίες το μέλος του πληρώματος που έχασε τη ζωή του ήταν ισπανικής καταγωγής ενώ τα άλλα τρία που επέζησαν ήταν από τη Λιθουανία, τη Γερμανία και την Ισπανία.

New CCTV captures DHL flight QY5960 as it nose dived moments before landing at Vilnius International Airport.

The crew member who died during the crash was a Spanish citizen, the police confirmed to the Elta news agency later on Monday morning. The other three crew members… pic.twitter.com/VhBBX5cEyo