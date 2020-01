Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη συντριβή του ουκρανικού Boeing στο Ιράν

Πηγή ΒΙΝΤΕΟ: Daily Mail

Ο γραμματέας του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας και άμυνας της Ουκρανίας Αλέξι Ντανίλοφ σε ανάρτηση που έκανε στο Facebook ανέφερε ότι η έρευνα για την συντριβή του αεροσκάφους στρέφεται προς διάφορα σενάρια, ανάμεσά τους το ενδεχόμενο πλήγματος με αντιαεροπορικό πύραυλο, σύγκρουσης, έκρηξης στον κινητήρα ή και τρομοκρατικής ενέργειας με την πρόκληση έκρηξης στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

Five security sources, three Americans, one European & one Canadian told @Reuters the initial assessment was that the plane had suffered a technical malfunction (evidence of engine overheating) & not a missile hit

