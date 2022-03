Nέο διάγγελμα Ζελένσκι: «Αν πέσει η Ουκρανία, θα πέσει όλη η Ευρώπη» - Βίντεο

«Στηρίξτε την Ουκρανία. Στηρίξτε τις προσπάθειές μας και τον αγώνα μας. Αν πέσουμε, θα πέσει όλη η Ευρώπη. Μην σιωπάτε. Μην κλείνετε τα μάτια σας. Στηρίξτε μας όσο περισσότερο μπορείτε. Αν κερδίσουμε και είμαι σίγουρος γι’ αυτό, θα είναι μια μεγάλη νίκη για τη Δημοκρατία. Θα είναι μια νίκη για την ελευθερία» δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Εγώ και όλη η Ουκρανία βλέπουμε και νιώθουμε την υποστήριξη όλου του κόσμου. Σας ευχαριστώ» ανέφερε ακόμα, τηρώντας ενός λεπτού σιγή για τους νεκρούς του πολέμου.

Doznes of thousands of people listening #Ukraine president @ZelenskyyUa statement during a gathering in #Prague, #CzechRepublichttps://t.co/RAJObMPlt3