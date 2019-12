Νέο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκοτίας θέλει η Νίκολα Στέρτζον

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

«Υπάρχει ξεκάθαρη επιθυμία και ενστερνισμός της ιδέας η Σκοτία δεν πρέπει να καταλήξει με μια κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον και να ξεριζωθεί από την Ευρώπη παρά τη θέλησή της», συνέχισε η Στέρτζον.

«Ο Μπόρις Τζόνσον μπορεί να έχει εντολή να βγάλει την Αγγλία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά λέω εμφατικά ότι δεν έχει εντολή να πάρει το Σκοτία και να τη βγάλει από την ΕΕ. Η Σκοτία πρέπει να έχει δικαίωμα επιλογής για το δικό της μέλλον», επέμεινε.

Nicola Sturgeon says SNP victory is 'mandate for indyref2', as party makes big gains in Scotland https://t.co/MKfZocRJFXpic.twitter.com/AWnvnyKvFN