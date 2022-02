Νέο κύμα επιθέσεων: O ρωσικός στρατός μπήκε στην επαρχία του Κιέβου - Συνεχείς βομβαρδισμοί - Βίντεο

Χωρίς να διευκρινίσει τη φύση αυτής της χερσαίας διείσδυσης στην περιοχή του Κιέβου, η συνοριακή φρουρά πρόσθεσε ότι αυτή έγινε από το σημείο ελέγχου της Βίλτσα, το οποίο βρίσκεται περίπου 150 χιλιόμετρα βόρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Δημοσιογράφος του AFP διαπίστωσε την παρουσία αρκετών ελικοπτέρων, χωρίς να αναγνωρίσει την ταυτότητά τους, να πετούν ομαδικά σε χαμηλό ύψος στα προάστια του Κιέβου.

Σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες αυτή η ομαδική πτήση είχε ξεκινήσει από τη γειτονική Λευκορωσία.

Το υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας, χώρας συμμάχου της Ρωσίας, είχε ανακοινώσει το κλείσιμο από τις 11:00 ώρα Ελλάδος του λευκορωσικού εναέριου χώρου πάνω από τα σύνορα με την Ουκρανία, στο νότιο τμήμα της Λευκορωσίας, σημειώνοντας ότι προβαίνει στην κίνηση αυτή για να «εγγυηθεί την ασφάλεια της χρήσης του εναέριου χώρου» της.

Δείτε βίντεο τη στιγμή της ρωσικής αεροπορικής επίθεσης στην περιφέρεια του Κιέβου:

Another video of a large air assault operation with Mi-8 helicopters in Hostomel, Kyiv oblast. https://t.co/pxgOFb6wXJ pic.twitter.com/Hax0KOulqP

Δείτε βίντεο:

Ukrainians saying Antonov International Airport in Gostomel, north west suburb of Kyiv was attacked. Multiple choppers in sky. Ukris say they shot down 3 - lots more were they came from. #TheBattleforKyiv#Ukrainehttps://t.co/r6lSjA7zVypic.twitter.com/lwxl6G77SA