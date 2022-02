Νέο κύμα επιθέσεων: O ρωσικός στρατός μπήκε στην επαρχία του Κιέβου - Συνεχείς βομβαρδισμοί - Βίντεο

Σε πλήρη εξέλιξη η ρωσική εισβολή. Το πρακτορείο ειδήσεων AFP, επικαλούμενο Ουκρανούς συνοριοφύλακες, μετέδωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν βόρεια της περιοχής του Κιέβου.

Ρωσικές στρατιωτικές μονάδες διείσδυσαν στην περιοχή του Κιέβου από τη Λευκορωσία για να πραγματοποιήσουν επίθεση με πυραύλους Grad σε στρατιωτικούς στόχους, ανακοίνωσε η ουκρανική μεθοριακή φρουρά.

Χωρίς να διευκρινίσει τη φύση αυτής της χερσαίας διείσδυσης στην περιοχή του Κιέβου, η συνοριακή φρουρά πρόσθεσε ότι αυτή έγινε από το σημείο ελέγχου της Βίλτσα, το οποίο βρίσκεται περίπου 150 χιλιόμετρα βόρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Δημοσιογράφος του AFP διαπίστωσε την παρουσία αρκετών ελικοπτέρων, χωρίς να αναγνωρίσει την ταυτότητά τους, να πετούν ομαδικά σε χαμηλό ύψος στα προάστια του Κιέβου.

Σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες αυτή η ομαδική πτήση είχε ξεκινήσει από τη γειτονική Λευκορωσία.

Το υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας, χώρας συμμάχου της Ρωσίας, είχε ανακοινώσει το κλείσιμο από τις 11:00 ώρα Ελλάδος του λευκορωσικού εναέριου χώρου πάνω από τα σύνορα με την Ουκρανία, στο νότιο τμήμα της Λευκορωσίας, σημειώνοντας ότι προβαίνει στην κίνηση αυτή για να «εγγυηθεί την ασφάλεια της χρήσης του εναέριου χώρου» της.

Δείτε βίντεο τη στιγμή της ρωσικής αεροπορικής επίθεσης στην περιφέρεια του Κιέβου:

Another video of a large air assault operation with Mi-8 helicopters in Hostomel, Kyiv oblast. https://t.co/pxgOFb6wXJpic.twitter.com/Hax0KOulqP — Rob Lee (@RALee85) February 24, 2022

Δείτε βίντεο:

Ukrainians saying Antonov International Airport in Gostomel, north west suburb of Kyiv was attacked. Multiple choppers in sky. Ukris say they shot down 3 - lots more were they came from. #TheBattleforKyiv#Ukrainehttps://t.co/r6lSjA7zVypic.twitter.com/lwxl6G77SA — John Sweeney (@johnsweeneyroar) February 24, 2022

Συνετρίβη στρατιωτικό αεροσκάφος κοντά στο Κίεβο - 5 νεκροί

Πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους σε συντριβή στρατιωτικού ουκρανικού αεροσκάφους κοντά στο Κίεβο.

Την είδηση ανακοίνωσε η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της χώρας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της συντριβής.

Αμέσως μετά τη συντριβή στην περιοχή Obukhov, το αεροπλάνο, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 14 άτομα, έπιασε φωτιά, ενώ έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Η Ουκρανία πολεμάει σήμερα κατά ρωσικών δυνάμεων πρακτικά κατά μήκος σχεδόν όλων των συνόρων της με τη Ρωσία και υπάρχουν σφοδρές συγκρούσεις στις περιοχές Σούμι, Χάρκοβου, Χερσώνας και Οδησσού και σε στρατιωτικό αεροδρόμιο κοντά στο Κίεβο, δήλωσε σύμβουλος του πρωθυπουργικού γραφείου.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος είπε πως υπάρχει φόβος ότι οι ρωσικές δυνάμεις μπορούν να εισβάλουν στη χώρα από αέρος και στη συνέχεια να προσπαθήσουν να διεισδύσουν στην περιοχή του Κιέβου.

Η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσε ότι οι Ουκρανοί συνοριοφύλακες είχαν εγκαταλείψει όλες τις εγκαταστάσεις στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.