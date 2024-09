Εκρήξεις στον Λίβανο: Πώς οι βομβητές μετατράπηκαν σε βόμβες

Το σημερινό αιματηρό συμβάν - σύμφωνα μέχρι στιγμής με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες - έρχεται από ένα κύμα εκρήξεων ασύρματων πομποδεκτών (γουόκι-τόκι), που έφεραν μέλη του λιβανέζικου σιιτικού ένοπλου κινήματος.

Μια πηγή ασφαλείας τόνισε ότι πολλοί από τους τραυματίες τραυματίστηκαν στο στομάχι και στα χέρια.

Οι ασύρματοι πομποδεκτές εξερράγησαν την ίδια ώρα στα νότια προάστια της Βηρυτού, καθώς γινόταν η κηδεία τεσσάρων μελών της Χεζμπολάχ που σκοτώθηκαν την προηγούμενη μέρα από την έκρηξη βομβητών, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στο λιβανέζικο ισλαμικό κίνημα και διασώστες.

Second round of mystery explosions in Beirut. Explosion during the funeral of Mahdi Ali Ammar who was eliminated by beeper yesterday.

Reports of over 100 injuries throughout Lebanon pic.twitter.com/1Od8OTTRQR