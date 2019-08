Nέο μακελειό από πυροβολισμούς σε μπαρ στο Οχάιο: Δέκα νεκροί, 16 τραυματίες - Στιγμές πανικού

Νέο αιματηρό περιστατικό στις ΗΠΑ λίγες ώρες μετά τη σφαγή στο Ελ Πάσο.

Ενοπλος άνοιξε πυρ στην East 5th Street σε μπαρ στο Οχάιο σκοτώνοντας 9 ανθρώπους και τραυματίζοντας 16, πριν πέσει και ο ίδιος νεκρός σύμφωνα με την ενημέρωση της τοπικής αστυνομίας.

Nine killed and 16 injured in Dayton, Ohio, shooting - second US mass shooting in 24 hours https://t.co/mcFpYrAr4U — BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 4, 2019

Ερευνούμε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στην περιοχή Όρεγκον, ανέφερε η αστυνομία του Ντέιτον στο Twitter. «Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή».

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, αρκετοί άνθρωποι φέρεται να έχουν δεχθεί πυροβολισμούς κατά το περιστατικό αυτό.

Το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς συνέβη στην περιοχή Όρεγκον, αργά το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα), όπως μετέδωσε το δίκτυο Dayton Daily News.

Μεταδίδονται επίσης πληροφορίες ότι ένας ένοπλος είναι νεκρός, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις ερευνούν κι άλλα μπαρ της περιοχής για τον εντοπισμό και δεύτερου υπόπτου.

Στιγμές πανικού επικράτησαν στο άκουσμα των πυροβολισμών όπως φαίνεται και στα βίντεο που ακολουθούν:

#BREAKING: Video captures heavy gunfire from an active shooter situation at a crowded bar in Dayton, Ohio. Multiple fatalities and injuries reported. pic.twitter.com/WdgtTUfg3C — UA News (@UrgentAlertNews) August 4, 2019

DAYTON OHIO https://t.co/TzhFSmG5SQ — DAVID BEN ELI DAVID (@DAVIDBENELIDAV) August 4, 2019

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.