Nέο μακελειό από πυροβολισμούς σε μπαρ στο Οχάιο: Τουλάχιστον 7 νεκροί - Σκηνές πανικού

Μεταδίδονται επίσης πληροφορίες ότι ένας ένοπλος είναι νεκρός, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις ερευνούν κι άλλα μπαρ της περιοχής για τον εντοπισμό και δεύτερου υπόπτου.

Στιγμές πανικού επικράτησαν στο άκουσμα των πυροβολισμών όπως φαίνεται και στα βίντεο που ακολουθούν:

#BREAKING : Video captures heavy gunfire from an active shooter situation at a crowded bar in Dayton, Ohio. Multiple fatalities and injuries reported. pic.twitter.com/WdgtTUfg3C

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

#BREAKING: At least 10 injured following active shooter situation at the Ned Peppers Bar in Dayton, Ohio. pic.twitter.com/fH4ulIGl0X