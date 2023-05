Nέο μακελειό στις ΗΠΑ: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε McDonald's - Αναφορές για 4 νεκρούς

«Διερευνούμε πολλά περιστατικά και υπάρχουν θύματα» ανέφερε αστυνομικός.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς, με πυροβολισμούς σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες, η μία εκ των οποίων ήταν τα ΜακΝτόναλντς.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Mόλτρι Σον Λάντσον, επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει άμεση απειλή για τους πολίτες, αν παραμένει ασαφές εάν κάποιος έχει συλληφθεί.

#BREAKING: Multiple fatalities reported at separate crime scenes including inside a McDonald's restaurant

#Moultrie | #Georgia

Currently, Multiple law enforcement and other agencies are on the scene to a series of shooting incidents, including one that occurred inside a…