Νέο μακελειό στις ΗΠΑ: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε ταχυδρομείο στο Μέμφις - Αυτοκτόνησε ο δράστης

Ο δράστης ήταν ανάμεσα στους τρεις υπαλλήλους που σκοτώθηκαν και κατά τα πρώτα στοιχεία της έρευνας αυτοκτόνησε, είπε από την πλευρά της η Λίσα-Αν Καλπ, εκπρόσωπος του Ομοσπονδιακού Γραφείου Έρευνας (FBI) στο Μέμφις, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Η εκπρόσωπος σημείωσε πως η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Τα αμερικανικά ταχυδρομεία ανέφεραν ότι η διοίκηση και το προσωπικό έχουν «συγκλονιστεί από την τραγωδία αυτή».

