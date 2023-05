Νέο μακελειό στο Τέξας: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς - Επτά νεκροί -Βίντεο

Συγκεκριμένα, ένα αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς που περίμεναν σε στάση αστικού λεωφορείου με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 7 άνθρωποι.

Όπως δήλωσε στο ABC News εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος, η στάση είναι πολύ κοντά στο κέντρο υποδοχής μεταναστών.

#BREAKING 7 dead, up to 6 injured after car runs into pedestrians in Brownsville, Texas; alleged driver arrested https://t.co/L7weE6zSYh

Εκτός από αυτούς που πέθαναν, έως και έξι άτομα νοσηλεύονται με σοβαρά και ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο.

Breaking News: Police in Brownsville, Texas say seven people are dead and at least six are injured after they were struck by a vehicle while waiting at a city bus stop. #texas#brownsville#migrantspic.twitter.com/hJzL1gbPLg