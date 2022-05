Νέο Μεξικό: Εκκενώνονται κοινότητες και ένα χιονοδρομικό κέντρο λόγω μεγάλης δασικής πυρκαγιάς

Λόγω των ανέμων που δεν λένε να κοπάσουν, η πυρκαγιά έχει κάψει μια έκταση ίση σχεδόν με εκείνη του Λος Άντζελες, ενώ κατέστρεψε εκατοντάδες σπίτια και άλλα κτίρια στην οροσειρά Σάνγκρε ντι Κρίστο.

Οι κάτοικοι του χιονοδρομικού θερέτρου Σιπάπου και των κοινοτήτων σε απόσταση 21 χιλιομέτρων νοτίως του Τάος έλαβαν την εντολή, αργά το βράδυ της Κυριακής, να απομακρυνθούν αφού οι φλόγες πλησιάζουν στον δρυμό Πέκος Γουάιλντερνες.

Bitterroot Hotshots from Montana have been doing excellent work on #CerroPeladoFire. Working night shift in Division F clearing dead and down timber before burning out along a road to secure the edge of the fire a couple of nights ago. pic.twitter.com/oZ1E5VBTlw