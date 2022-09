Νέο παραλήρημα Ερντογάν: Ελληνες μην ξεχνάτε τη Σμύρνη

«Ελλάδα, κοίτα την ιστορία, πήγαινε πίσω στο χρόνο – αν πας πολύ μακριά, το τίμημα θα είναι βαρύ. Έχουμε μόνο μία φράση για την Ελλάδα: Μη ξεχνάτε τη Σμύρνη».

'We have only one sentence for Greece: Don't forget Izmir,' Turkish President Erdogan says, referring to province in western Türkiye liberated from Greek occupation in 1922