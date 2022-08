Νέο παραλήρημα Ερντογάν: Η Τουρκία έσωσε 41.000 ανθρώπους τους οποίους η Ελλάδα άφησε να πεθάνουν στο Αιγαίο -Βίντεο

Ο Τούρκος πρόεδρος επιδόθηκε για ακόμα μια φορά σε ένα κρεσέντο κατά της Ελλάδας, κατηγορώντας τη χώρα μας ότι αφήνει πρόσφυγες και μετανάστες «να πνιγούν» στο Αιγαίο, λέγοντας μάλιστα ότι η Τουρκία προσπαθεί να τους «διασώσει».

«Με τις εξαιρετικές προσπάθειες της ακτοφυλακής μας, αποτρέψαμε θανάτους στο Αιγαίο. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε σώσει τις ζωές 41.000 ανθρώπων, κυρίως γυναικών και παιδιών, των οποίων οι βάρκες βυθίστηκαν και η Ελλάδα τους άφησε να πεθάνουν», είπε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε ότι «ο αριθμός των παράτυπων μεταναστών που συνελήφθησαν από το Λιμενικό μας ανήλθε σε 245.000. Η Χωροφυλακή συνεχίζει τον αγώνα της κατά της παράτυπης μετανάστευσης και των λαθρεμπόρων ανθρώπων».

«Αν κάποιος εξακολουθεί να επικρίνει τις καινοτομίες μας στην αμυντική βιομηχανία παρά το γεγονός ότι βλέπει τη στρατιωτική συσσώρευση στην Ελλάδα, σημαίνει ότι έχει χάσει τη στρατηγική του διορατικότητα. Δεν τρέφουμε εχθρότητα με κανέναν και καμία χώρα. Αντιθέτως, θέλουμε να δημιουργήσουμε τις καλύτερες, πιο προηγμένες και ειλικρινείς σχέσεις με κάθε χώρα και κοινωνία», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του.

Επιπλέον, απαντώντας και στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της Τουρκίας (CHP), Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο Ερντογάν τόνισε: «Όπως συμβαίνει εδώ και 20 χρόνια, έτσι και σήμερα, τους αφήνουμε με τους επιφανειακούς ισχυρισμούς τους και κάνουμε τη δουλειά μας. Κανείς δεν κατακρίνει ότι υπάρχουν 10-15 αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα. Όταν, όμως, συμβαίνει το παραμικρό, λένε “στοχοποιούν την Ελλάδα”. Όποιος εξακολουθεί να επικρίνει τα επιτεύγματα της αμυντικής μας βιομηχανίας, παρά το γεγονός ότι βλέπει όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, σημαίνει ότι έχει χάσει τη διορατικότητά του».

«Σύμβολο υπεράσπισης των τουρκικών συμφερόντων στη Μεσόγειο το Αμπντούλ Χαμίτ Χαν»

Νωρίτερα, ο Ερντογάν αναφέρθηκε εκ νέου στο τουρκικό γεωτρύπανο, κατά την ομιλία του μετά την τρίωρη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, χαρακτηρίζοντας μάλιστα το «Αμπντούλ Χαμίτ Χαν» ως σύμβολο για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Άγκυρας στη Μεσόγειο.

Türkiye's 4th drill ship Abdulhamid Han is symbol of will to defend country's interests in Mediterranean: President Erdogan