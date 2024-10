Νέο σφυροκόπημα του Ισραήλ στη Βηρυτό - Νεκρός και ο διάδοχος του Νασράλα

Στήλες καπνού ήταν ευδιάκριτες σε οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου περίπου μια ώρα και κάτι μετά την εντολή του ισραηλινού στρατού να απομακρυνθούν οι κάτοικοι διαφόρων τομέων των νοτίων προαστίων της πρωτεύουσας του Λιβάνου, που έχουν σφυροκοπηθεί επανειλημμένα αφότου εντατικοποιήθηκαν οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο την 23η Σεπτεμβρίου.

#BREAKING#Israel airstrikes are currently targeting southern Beirut, specifically areas such as Burj al-Barajneh, Haret Hreik, and Al-Laylaki.

So far, five strikes have been reported, with damage also affecting Bahman Hospital in #Beirut.#Lebanonpic.twitter.com/0C2CPFxMZQ