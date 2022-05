Νέο σόου από τον γιαλαντζί σουλτάνο που θυμήθηκε ξανά τον Μωάμεθ τον Πορθητή

«Δοξάζω τον Κύριό μου που μου έδωσε την τιμή να υπηρετήσω αυτή τη γενιά της κατάκτησης», ανέφερε αρχικά στην ομιλία που πραγματοποίησε μπροστά σε 560.000 ανθρώπους, όπως δήλωσε ο ίδιος. Υπενθυμίζοντας ότι σήμερα συμπληρώνονται 569 χρόνια από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, ο Τούρκος πρόεδρος συνέχισε ως εξής:

«Οι 569 γενίτσαροι μας είναι εδώ για να εκπροσωπήσουν αυτήν την επέτειο. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο όραμά μας για το 2053, το οποίο θα είναι αφιερωμένο στην 600η επέτειο της κατάκτησης. Τα 600 παιδιά μας είναι επίσης εδώ για να αντιπροσωπεύσουν το όραμά μας για το 2053. Κάθε ένα από αυτά τα σύμβολα είναι ένα φως για το μέλλον. Σήμερα, είναι εδώ στο σύνολό τους. Αύριο, τα παιδιά μας θα γίνουν πηγή υπερηφάνειας για το έθνος μας, με επιτυχία στον δικό τους τομέα ευθύνης», δήλωσε ο γιαλαντζί σουλτάνος.

Ο Ερντογάν θυμήθηκε ξανά τον Μωάμεθ τον Πορθητή, λέγοντας πως έχει ξεχωριστή θέση στις καρδιές των Τούρκων καθώς ήταν εκείνος που κατέκτησε την Κωνσταντινούπολη, «η οποία ήταν πάντα κόρη οφθαλμού. Η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης ήταν το αποτέλεσμα μιας ακλόνητης αποφασιστικότητας. Δεν υπάρχουν εύκολες νίκες στην ιστορία μας. Αυτή η κατάκτηση, η μητέρα των κατακτήσεων, να είναι ευλογημένη για πολλούς αιώνες. Ο Φατίχ Σουλτάν Μεχμέτ έθαψε το Βυζάντιο στην ιστορία», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν σε ακόμα μία δήλωση που θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Και πρόσθεσε ότι ο Μωάμεθ ο Πορθητής «δεν πήρε μόνο την Κωνσταντινούπολη. Κατέκτησε τη Σερβία, τον Μοριά, την Αθήνα, την Μολδοβλαχία, τη Βοσνία Ερζογοβίνη και την Αλβανία. Eίναι και ο Πορθητής των νησιών του Αιγαίου και της Μεσογείου για να έχουν λόγο οι Οθωμανοί εκεί».

Ο Ερντογάν δήλωσε ακόμα ότι οι σημερινοί Τούρκοι πρέπει να βάλουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας τους σύγχρονους Βυζαντινούς, όπως «έθαψαν οι πρόγονοί μας το Βυζάντιο» και αναφέρθηκε στο όραμα του 2053 για τη μεγάλη Τουρκία.

Αναλυτικά είπε: «Πρέπει να είναι ενωμένοι οι Τούρκοι διότι τα εθνικά συμφέροντα της χώρας είναι πιο σημαντικά από την πολιτική. Όπως οι πρόγονοι μας έθαψαν το Βυζάντιο, ας ελπίσουμε ότι σήμερα χτίζοντας το όραμα μας για το 2053, να καταφέρουμε και εμείς να βάλουμε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας τους σημερινούς Βυζαντινούς που στήνουν ίντριγκες εναντίον μας».

LIVE: Tόrkiye’s President Erdogan attends 569th Anniversary Celebrations of Istanbul’s Conquest and Ceremony for Plantation of First Sapling at Atatόrk Airport Nation’s Garden https://t.co/O2zCKCcdOZ