Νέο σόου Ερντογάν με αυτοψία στην Αγία Σοφία λίγες ώρες πριν την «φιέστα»

Οι πόρτες της Αγίας Σοφίας θα ανοίξουν στις 10 το πρωί και θα μείνουν ανοικτές έως την άλλη μέρα το πρωί. Τα τιρκουάζ χαλιά έχουν ήδη τοποθετηθεί στο μαρμάρινο πάτωμα του ναού, ενώ ήδη από τις προηγούμενες ημέρες ξεκίνησαν να γίνονται δοκιμές ήχου, για την απαγγελία του κορανίου.

Σε ολόκληρο το μαρμάρινο πάτωμα του ναού, εκτός από το σημείο όπου βρίσκεται ο νοτιοανατολικός πεσσός (στύλος) όπου κοσμείται με μαρμαροθετημένο ομφάλιο του 14ου αιώνα και το οποίο είχε προστεθεί στην μεσοβυζαντινή εποχή, έχουν τοποθετηθεί τυρκουάζ χαλιά. Ενώ γύρω από το μαρμάρινο αριστούργημα έχουν τοποθετηθεί διακοσμητικοί μπρούτζινοι στύλοι, που λειτουργούν ως όρια για τους πιστούς.

Ταυτόχρονα, από την Τετάρτη έχουν ξεκινήσει και οι δοκιμές στο ηχοσύστημα του ναού με γνωστό στην Τουρκία ιμάμη να διαβάζει το Κοράνι και συγκεκριμένα τους στίχους 285 και 286 της Surat al-Baqara, γνωστή ως η προσευχή Amenerresulu.

Μάλιστα, αναρτήθηκε στα social media βίντεο από τις πρόβες, όπου οι Τούρκοι θέλησαν να προκαλέσουν δείχνουν πως μέρος εργασιών που γίνονται, αλλά και το πώς θα είναι ο υπέρλαμπρος ναός στη νέα του μορφή. Στα πλάνα φαίνεται και το κομμάτι εκείνο της αψίδας, όπου βρίσκεται το περίφημο ψηφιδωτό της Παναγίας με το Θείο Βρέφος αγκαλιά, της περιόδου μετά την εικονομαχία, όπου οι Τούρκοι προσπαθούν να καλύψουν.

Και όλες αυτές οι εργασίες γίνονται υπό το βλέμμα του επικεφαλής των θρησκευτικών υποθέσεων της Τουρκίας, Αλί Ερμπάς.

