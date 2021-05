Νέο θρίλερ στη Λευκορωσία με αεροπλάνο της Lufthansa - Απειλή για βόμβα σε πτήση για Φρανκφούρτη

"Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Εθνικού Αεροδρομίου έλαβε ένα μήνυμα από άτομα αγνώστων στοιχείων σχετικά με την πρόθεσή τους να διαπράξουν τρομοκρατική ενέργεια εναντίον της πτήσης LH1487 της Lufthansa, που θα αναχωρούσε από το Μινσκ με προορισμό την Φρανκφούρτη. Η αναχώρηση είχε προγραμματιστεί για τις 14:20. Η επιβίβαση αυτής της πτήσης έχει διακοπεί", ανέφερε το αεροδρόμιο στο κανάλι του στο Telegram. Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για "επανεξέταση του αεροσκάφους και όλων των αντικειμένων που θα μεταφερθούν σε αυτό".

All passengers were disembarked from the #Lufthansa plane, which is scheduled to fly from Minsk to Frankfurt, for a second inspection.

The flight to Frankfurt has disappeared from the schedule on the Belavia website and on the Flightradar service#Belarus via @Belsat_Eng