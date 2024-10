Νέοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε νότια προάστια της Βηρυτού - Βίντεο

«Η εχθρική αεροπορία διεξήγαγε δυο πλήγματα στον τομέα της Χαρέτ Χράικ», επίσης στα νότια προάστια, πρόσθεσε λίγο αργότερα, προτού αναφέρει επίσης πως βομβαρδίστηκε ο τομέας Χαντάθ.

Αργά χθες βράδυ ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους τεσσάρων τομέων να απομακρυνθούν αμέσως από τα ακίνητα όπου διέμεναν, διαμηνύοντας πως θα εξαπέλυε βομβαρδισμούς εναντίον του λιβανικού ένοπλου κινήματος Χεζμπολά.

