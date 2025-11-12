Νέος ισχυρός σεισμός στην Κύπρο – Τι λέει ο Ευθύμιος Λέκκας - Real.gr

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό κέντρο, ο σεισμός είναι εντάσεως 5,3 Ρίχτερ, το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 14,3 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 10 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Πάφου.

Υπενθυμίζεται ότι σεισμός 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε και λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης στην Κύπρο.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, o καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας σημείωσε ότι χρειάζονται προσοχή οι επόμενες 48 ώρες «γιατί η φύση των ρηγμάτων δεν είναι πάντα γνωστή. Ξέρουμε να ρήγματα που υπάρχουν και τέμνουν τον χερσαίο χώρο. Δεν ξέρουμε όμως τα ρήγματα που βρίσκονται στον υποθαλάσσιο χώρο και πώς συνδέονται αυτά τα ρήγματα μεταξύ τους».