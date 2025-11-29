Quantcast
Νέος συναγερμός στη Μολδαβία: Ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της για τρίτη φορά σε εννέα ημέρες - Real.gr
real player

Νέος συναγερμός στη Μολδαβία: Ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της για τρίτη φορά σε εννέα ημέρες

22:25, 29/11/2025
Νέος συναγερμός στη Μολδαβία: Ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της για τρίτη φορά σε εννέα ημέρες

ΠΗΓΗ: Χ

Η πρόεδρος Μάια Σάντου κατήγγειλε τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και κατηγόρησε τη Μόσχα ότι επιχειρεί να αποσταθεροποιήσει. το πρώην σοβιετικό κράτος.

Οι Αρχές της Μολδαβίας δήλωσαν το Σάββατο (29/11) ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας, αποτελώντας απειλή για την αεροπορία, στο τρίτο τέτοιο περιστατικό μέσα σε εννέα ημέρες.

Η πρόεδρος Μάια Σάντου, η οποία θέλει να εντάξει τη Μολδαβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030, κατήγγειλε τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και κατηγόρησε τη Μόσχα ότι επιχειρεί να αποσταθεροποιήσει το πρώην σοβιετικό κράτος, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στην Ουκρανία και το μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ρουμανία.

Όπως αναφέρει το Reuters που αναδημοσιεύει η ΕΡΤ, το τελευταίο περιστατικό συνέπεσε με μια μεγάλη ρωσική επίθεση στο Κίεβο και σε άλλους ουκρανικούς στόχους, που σκότωσε τρία άτομα και τραυμάτισε σχεδόν 30. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 36 πυραύλους και σχεδόν 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Μολδαβίας δήλωσε ότι αναγνώρισε δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη ως ρωσικά και ότι πέταξαν πάνω από το έδαφος της Μολδαβίας, προκαλώντας το κλείσιμο του εναέριου χώρου της. Αργότερα πέταξαν σε ουκρανικό έδαφος, πρόσθεσε.

«Κατά τη διάρκεια αυτού του περιστατικού, το οποίο αποτέλεσε σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των πτήσεων, ο εναέριος χώρος της Μολδαβίας έκλεισε για μία ώρα και 10 λεπτά από τις 22:43 έως τις 23:53 (20:43 έως 21:53 GMT) κατόπιν εντολής της αρχής πολιτικής αεροπορίας», ανέφερε.

Η Μάια Σάντου, γράφοντας στην πλατφόρμα μέσων ενημέρωσης “X”, δήλωσε: «Καθώς προσπαθούσαν να σκοτώσουν πολίτες, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν ξανά τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας, αναγκάζοντάς τον να κλείσει προσωρινά. Καταδικάζουμε αυτές τις επιθέσεις και στηρίζουμε την Ουκρανία».

Η Μολδαβία, η οποία παραπονέθηκε για παρόμοια εισβολή στις 20 Νοεμβρίου και ξανά νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, χαρακτήρισε το τελευταίο περιστατικό ως εκφοβισμό στο πλαίσιο της σύγκρουσης στην Ουκρανία και κατήγγειλε «παράνομες και επικίνδυνες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τις πολιτικές πτήσεις και τη ζωή των ανθρώπων».

Ο πρέσβης της Ρωσίας στη Μολδαβία, Όλεγκ Οζέροφ, έχει κληθεί επανειλημμένα στο υπουργείο Εξωτερικών της χώρας για τα περιστατικά. Ο Οζέροφ υποστήριξε ότι τα περιστατικά στόχευαν στην επιδείνωση των ήδη κακών σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Κισινάου.

Από την πρώτη εκλογή της Σάντου το 2020, η Μόσχα κατηγορεί τη Μολδαβία ότι βρίσκεται πίσω από εχθρικές ενέργειες και για υποδαύλιση αντιρωσικού αισθήματος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Σοκ στον Κολώνο: Χειροπέδες σε 63χρονο για τον ξυλοδαρμό της ΑμεΑ κόρης του - «Την χτυπούσε, την έπνιγε...»

Σοκ στον Κολώνο: Χειροπέδες σε 63χρονο για τον ξυλοδαρμό της ΑμεΑ κόρης του - «Την χτυπούσε, την έπνιγε...»

22:00 29/11
Βίντεο ντοκουμέντο με το όχημα του επιχειρηματία που έτρεχε με 216 χλμ. στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Βίντεο ντοκουμέντο με το όχημα του επιχειρηματία που έτρεχε με 216 χλμ. στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

21:24 29/11
«Να μας προσέχεις από εκεί ψηλά» - Το συγκινητικό αντίο στον Ραφαήλ από φίλους και συναδέλφους του

«Να μας προσέχεις από εκεί ψηλά» - Το συγκινητικό αντίο στον Ραφαήλ από φίλους και συναδέλφους του

20:35 29/11
«Καιρική ανάπαυλα» μετά την κακοκαιρία Adel - Πότε επιστρέφουν οι βροχές - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«Καιρική ανάπαυλα» μετά την κακοκαιρία Adel - Πότε επιστρέφουν οι βροχές - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

19:15 29/11
Τα 4 τυχερά ζώδια του Δεκεμβρίου – Χρήματα, νέες σχέσεις και διασκέδαση

Τα 4 τυχερά ζώδια του Δεκεμβρίου – Χρήματα, νέες σχέσεις και διασκέδαση

12:43 29/11
Κοινή Δήλωση Πατριάρχη – Πάπα: Η πίστη στο Σύμβολο της Νίκαιας αποτελεί κοινό τόπο – Τα επόμενα βήματα των δύο Εκκλησιών

Κοινή Δήλωση Πατριάρχη – Πάπα: Η πίστη στο Σύμβολο της Νίκαιας αποτελεί κοινό τόπο – Τα επόμενα βήματα των δύο Εκκλησιών

23:13 29/11
Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν κόψετε το ψωμί για 10 μέρες – Θα εκπλαγείτε!

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν κόψετε το ψωμί για 10 μέρες – Θα εκπλαγείτε!

09:00 29/11
Επική γκάφα στα Γιαννιτσά: Αντί για χριστουγεννιάτικα λαμπάκια άναψαν πινακίδα... «Χριστός Ανέστη» - ΕΙΚΟΝΑ

Επική γκάφα στα Γιαννιτσά: Αντί για χριστουγεννιάτικα λαμπάκια άναψαν πινακίδα... «Χριστός Ανέστη» - ΕΙΚΟΝΑ

11:40 29/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved