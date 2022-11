Νέος επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ο Πιερ Γκραμένια, πρώην ΥΠΟΙΚ του Λουξεμβούργου

Επί πολλούς μήνες, οι 19 υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης δεν κατάφερναν να συμφωνήσουν επί της διαδοχής του Ρέγκλινγκ. Ο Γκραμένια υποστηριζόταν από τη Γερμανία ενώ ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας Ζοάο Λεάο από τη Γαλλία και την Ιταλία. Και οι δύο αναγκάστηκαν να αποσυρθούν από τη διεκδίκηση τον περασμένο μήνα, καθώς κανείς τους δεν έλαβε το απαιτούμενο 80% των ψήφων. Ο Γκραμένια επέστρεψε τελικά –και κέρδισε τη θέση– αφού η Γαλλία και η νέα κυβέρνηση της Ιταλίας ήραν τις αντιρρήσεις τους στο πρόσωπό του.

