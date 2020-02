Νέος κορωνοϊός: 490 νεκροί και 24.324 κρούσματα στην Κίνα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νέων κρουσμάτων στην ηπειρωτική Κίνα ανήλθε χθες σε 3.887, εκ των οποίων 3.156 στην επαρχία Χουμπέι, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων είναι πλέον 24.324.

Με μοναδικές εξαιρέσεις έναν Κινέζο από την Ουχάν, την πρωτεύουσα της Χουμπέι όπου εντοπίστηκε ο 2019-nCoV, που πέθανε στις Φιλιππίνες, κι ενός ασθενούς που πέθανε στο Χονγκ Κονγκ, όλοι οι θάνατοι εξαιτίας της επιδημίας έχουν καταγραφεί στην ηπειρωτική Κίνα.

