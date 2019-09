Νέος «πονοκέφαλος» για τον Τζόνσον από ομάδα βουλευτών

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Χθες εγκρίθηκε από την Βουλή των Λόρδων το νομοσχέδιο που είχε κατατεθεί από την αντιπολίτευση, το οποίο επιβάλει στον Τζόνσον να ζητήσει από την ΕΕ να δοθεί παράταση στην αποχώρηση της Βρετανίας από τους κόλπους της ώστε να αποφευχθεί ένα Brexit χωρίς να έχει προηγηθεί συμφωνία στις 31 Οκτωβρίου.

Boris Johnson may be forced to defy the law and take the UK out of the EU without a deal rather than ask for a new Brexit extension, according to a letter sent to Tory Party members https://t.co/i6T7zGrhgK