Νέος σεισμός 5,2 Ρίχτερ αναστάτωσε το Πουέρτο Ρίκο - Σοβαρές ζημιές στην ηλεκτροδότηση

Ένας σεισμός μεγέθους 5.2 γκρέμισε τοίχους και κατέστρεψε γραμμές ηλεκτροδότησης χθες στο Πουέρτο Ρίκο καθώς οι κάτοικοι του νησιού της Καραϊβικής προσπαθούν να συνέλθουν από τον ισχυρότερο σεισμό που βίωσε την Τρίτη το νησί εδώ και έναν αιώνα.

Η τελευταία σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 18:26 (τοπική ώρα), με το επίκεντρο περίπου 4 χλμ νότια του Ίντιος στη νότια ακτή, ανέφερε το αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Ο σεισμός έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Σαν Χουάν και στο δυτικό τμήμα της χώρας οι αρχές απαγόρευσαν τη διέλευση σε μια οδική γέφυρα κοντά στο Κάγκουας, μετά από ρωγμές που εμφανίστηκαν σε αυτή.

Ταραγμένοι κάτοικοι στο νότο είπαν πως ο σεισμός ήταν ο ισχυρότερος που αισθάνθηκαν έπειτα από την δόνηση 6,4 βαθμών της Τρίτης, που σκότωσε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, κατέστρεψε ή προκάλεσε ζημιές σε περίπου 300 σπίτια.

Puerto Rico has been hit with 1,100+ earthquakes since Dec. 28, say monitors.

Hundreds of thousands of Puerto Ricans are without power and water.

Thousands are sleeping in shelters or sidewalks, their homes destroyed or indefinitely evacuated. pic.twitter.com/9RxAv1dYVO

Περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους του νησιού, από τον συνολικό πληθυσμό 3 εκατομμυρίων, παρέμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς από τους σεισμούς σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές στο βασικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο του Πουέρτο Ρίκο. Οι προσπάθειες αποκατάστησης της ηλεκτροδότησης συνεχίζονται.

Let’s use this to let everyone know about the situation Puerto Rico is happening rn. Since december 28 it starts to happen some earthquakes. But in January 7 it happens a 6.6 at 4:24 am. #justinbieberisoverpartypic.twitter.com/5MVdreAUOr — Nicole | pray for puerto rico ???? (@prioritysope) January 11, 2020

Το αμερικανικό έδαφος έχει πληγεί από εκατοντάδες σεισμούς και μετασεισμούς μετά από τις 28 Δεκεμβρίου, προκαλώντας ζημιές σε δομικά στοιχεία κτιρίων και σπιτιών.

Η κυβερνήτης του Πουέρτο Ρίκο Γουάντα Βάσκες και ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρικ Σκοτ επισκέφτηκαν χθες το εργοστάσιο Κόστα Σουρ στην πόλη Γκουαγιανίγια και συνομίλησαν τηλεφωνικά με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειες αποκατάστασης.

Ο Τραμπ, είπαν, δεσμεύτηκε να στηρίξει το Πουέρτο Ρίκο, αφού νωρίτερα την προηγούμενη εβδομάδα ενέκρινε την κήρυξη έκτακτης ανάγκης και την κινητοποίηση βοήθειας.