Νεπάλ: Αεροπλάνο με 19 επιβάτες συνετρίβη κατά την απογείωσή του - ΒΙΝΤΕΟ

Saurya Airlines aircraft crashes during takeoff in Tribhuvan International Airport, Kathmandu. 19 people were aboard the Pokhara-bound plane. #Nepal #SauryaAirlines #planecrash pic.twitter.com/ypAgNE98ww

Η εφημερίδα Kathmandu Post ανέφερε νωρίτερα ότι 5 πτώματα είχαν ανασυρθεί από το σημείο του δυστυχήματος. Σε τηλεοπτικά πλάνα που μεταδόθηκαν διακρίνονταν πυροσβέστες που προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά και πυκνό μαύρο καπνό να ανεβαίνει στον ουρανό.

Το αεροπλάνο "έπιασε φωτιά αφού εξετράπη της πορείας του στον διάδρομο (απογείωσης) στο αεροδρόμιο του Κατμαντού και συνετρίβη σε έκταση ανατολικά του διαδρόμου", διευκρίνισε ο Τακούρι.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, το αεροδρόμιο έκλεισε προσωρινά.

Saddening news just in from Nepal:

- A Saurya Airlines flight has reportedly crashed on takeoff from Kathmandu Airport

- Saurya said to operate two CRJ-200 jets

?? pic.twitter.com/sfn1Q5bNvk