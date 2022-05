Νεπάλ: Η ουκρανική σημαία στην υψηλότερη κορυφή του κόσμου

Τη στιγμή που εκείνη κρατούσε τη σημαία με το σύνθημα «Σταθείτε στο πλευρό της Ουκρανίας», ο πατέρας και ο αδελφός της υπηρετούσαν στον ουκρανικό στρατό και υπερασπίζονταν τη χώρα τους απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις.

Η Σαμοΐλοβα είπε ότι η Ουκρανία θα έπρεπε να λάβει περισσότερη βοήθεια μετά τη ρωσική εισβολή. «Είναι λυπηρό. Δεν είναι καλό για εμάς τους Ουκρανούς, επειδή χρειαζόμαστε περισσότερη βοήθεια, πρέπει όλος ο κόσμος να μας βοηθήσει. Δεν έχει τελειώσει ακόμη (ο πόλεμος) στην Ουκρανία», τόνισε.

Ukrainian climber Antonina Samoilova on the summit of Mt #Everest (8848.86 m), 12.05.2022.

Photo ©: Antonina Samoilova/Instagram. pic.twitter.com/aHhvPPQSuI