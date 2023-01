Τραγωδία στο Νεπάλ: Συνετρίβη αεροσκάφος με 72 επιβαίνοντες - Συγκλονιστικά βίντεο

Τοπικός αξιωματούχος που μίλησε στο κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα διευκρίνισε πως το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση προς την Ποχάρα από την πρωτεύουσα Κατμαντού, συνετρίβη κοντά στον ποταμό Σέτι.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη και το αεροδρόμιο είναι προς το παρόν κλειστό.

Airplane has been crashed in Pokhara pic.twitter.com/4VTs5jmwxQ