Νετανιάχου: Δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Real.gr

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιχείρηση για να εξαλείψουν την υπαρξιακή απειλή που συνιστά το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απευθυνόμενος στο έθνος, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Παράλληλα εκτίμησε ότι η κοινή αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση “θα δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει στα χέρια του την τύχη του”.

“Έχει έρθει η ώρα για όλα τα στρώματα του λαού στο Ιράν (…) να απομακρύνουν τον ζυγό της τυραννίας από (το καθεστώς) και να φέρουν ένα ελεύθερο και ειρηνικό Ιράν”, τόνισε ο Νετανιάχου.