Νετανιάχου: «Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος» - Πως απαντά σε Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία - Real.gr

Η δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Τη δική του απάντηση στην απόφαση της Βρετανίας, του Καναδά και της Αυστραλίας να αναγνωρίσουν τοο παλαιστινιακό κράτος, έδωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ποια ήταν αυτή: «Και έχω άλλο ένα μήνυμα για εσάς: Δεν θα υπάρξει. Δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος δυτικά του ποταμού Ιορδάνη», ανέφερε μεταξύ άλλων σε δήλωσή του.

Όπως τόνισε ο Νετανιάχου, η επίσημη απάντηση της κυβέρνησης θα ανακοινωθεί μετά την επιστροφή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Αναλυτικά το μήνυμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου:

«Δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος. Η απάντηση στην πρόσφατη απόπειρα επιβολής ενός κράτους τρομοκρατίας στην καρδιά της γης μας θα δοθεί μετά την επιστροφή μου από τις ΗΠΑ. Έχω ένα σαφές μήνυμα για τους ηγέτες που αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος μετά τη φρικτή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου: δίνετε τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία. Και έχω ένα άλλο μήνυμα για εσάς: αυτό δεν θα συμβεί. Δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος δυτικά του ποταμού Ιορδάνη. Για χρόνια έχω αποτρέψει τη δημιουργία αυτού του κράτους τρομοκρατίας, παρά τις τεράστιες πιέσεις τόσο από μέσα όσο και από έξω. Το κάναμε αυτό με αποφασιστικότητα και με πολιτική σοφία. Επιπλέον, έχουμε διπλασιάσει τους εβραϊκούς οικισμούς στην Ιουδαία και τη Σαμάρια — και θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Η απάντηση στην πρόσφατη απόπειρα επιβολής ενός κράτους τρομοκρατίας στην καρδιά της γης μας θα δοθεί μετά την επιστροφή μου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιμένετε».

Η δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ

Νωρίτερα, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε με ανακοίνωση ότι απορρίπτει τη “μονομερή” δήλωση αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους από δυτικές χώρες.

“Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά τη μονομερή δήλωση αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους που έκανε το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες”, τονίζει το υπουργείο. “Η δήλωση αυτή δεν ευνοεί την ειρήνη, αντίθετα, αποσταθεροποιεί περαιτέρω την περιοχή και υπονομεύει τις προοπτικές επίτευξης μιας ειρηνικής λύσης στο μέλλον”, προσθέτει καταγγέλλοντας “μια ανταμοιβή για τη μεγαλύτερη σφαγή Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα”.

“Το Ισραήλ δεν θα δεχτεί κανένα αποσπασματικό ή φανταστικό κείμενο που επιχειρεί να το αναγκάσει να δεχτεί ευπρόσβλητα σύνορα”, δηλώνει στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

“Η απόφαση αυτή αντιβαίνει σε κάθε λογική διαπραγμάτευσης και αναζήτησης συμβιβασμού μεταξύ των δύο πλευρών και θα απομακρύνει περαιτέρω την πολυπόθητη ειρήνη”, συνεχίζει.

“Εάν οι χώρες που υπέγραψαν αυτή τη δήλωση θέλουν πράγματι να σταθεροποιήσουν την περιοχή, πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην άσκηση πίεσης στη Χαμάς ώστε να απελευθερώσει αμέσως τους ομήρους και να καταθέσει τα όπλα της”, υπογραμμίζει το υπουργείο.