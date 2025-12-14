Νετανιάχου: Είχε προειδοποιήσει τον Αυστραλό πρωθυπουργό σχετικά με τον αντισημιτισμό - Real.gr

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι είχε προειδοποιήσει τον Αυστραλό ομόλογό του, ότι οι πολιτικές της χώρας του ενθαρρύνουν τον αντισημιτισμό.

Τουλάχιστον 12 νεκροί και περίπου 30 τραυματίες από τη σημερινή επίθεση ενόπλων κατά τον εορτασμό της εβραϊκής εορτής Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ.

Η επίθεση χαρακτηρίστηκε από την αστυνομία της Αυστραλίας, αλλά και αξιωματούχους ως μία τρομοκρατική επίθεση.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η επίθεση “ήταν εν ψυχρώ δολοφονία” και ότι ο αντισημιτισμός “εξαπλώνεται όταν οι ηγέτες παραμένουν σιωπηλοί”.

“Πρέπει ν’ αντικαταστήσετε την αδυναμία με τη δράση” παρότρυνε ο ίδιος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters