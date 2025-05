Νετανιάχου: «Εξουδετερώθηκε ο αρχηγός της Χαμάς στη Γάζα» - Real.gr

Τη δολοφονία του Μοχάμεντ Σινουάρ από τις δυνάμεις του ισραηλινού στρατού επιβεβαίωσε την Τετάρτη στo ισραηλινό κοινοβούλιο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Μοχάμεντ Σινουάρ ήταν ο μικρότερος αδερφός του Γιαχία Σινουάρ που είχε επίσης δολοφονηθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF).

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, σε ομιλία του στο ισραηλινό κοινοβούλιο, δήλωσε: «Στους πολέμους του Ισραήλ, ποτέ δεν έχουν επιτευχθεί τόσα πολλά σε τόσα μέτωπα».

Επιπλέον, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι «στα 600 ημέρες της αναγέννησής μας, αλλάξαμε το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής. Απωθήσαμε τους τρομοκράτες από τα εδάφη μας, εισβάλαμε με δύναμη στη Λωρίδα της Γάζας, εξοντώσαμε δεκάδες χιλιάδες τρομοκράτες. Εξοντώσαμε τον Ντέιφ, τον Χανίγια, τον Γιαχιά και τον Μοχάμεντ Σινουάρ. Καταστρέψαμε αμέτρητες τρομοκρατικές υποδομές και πήραμε τον έλεγχο της περιμέτρου».

🎯 🎯 🎯 PM Netanyahu speaking at the Knesset this afternoon: “We have eliminated Mohammed Deif, Yahya Sinwar, and Mohammed Sinwar.” pic.twitter.com/3iXKHPM8F4

— Arsen Ostrovsky 🎗️ (@Ostrov_A) May 28, 2025