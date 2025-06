Νετανιάχου: «Η δολοφονία του Χαμενεΐ θα τερμάτιζε τη σύγκρουση» - Real.gr

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ σε συνέντευξή του στο ABC News.

«Κοιτάξτε, κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε», λέει ο Νετανιάχου. «Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά έχουμε βάλει στο στόχαστρο τους κορυφαίους πυρηνικούς επιστήμονες τους», λέει ο πρωθυπουργός. «Είναι ουσιαστικά η πυρηνική ομάδα του Χίτλερ».

«Δεν πρόκειται να κλιμακώσει τη σύγκρουση, πρόκειται να τερματίσει τη σύγκρουση», λέει ο Νετανιάχου για τα σχέδια εξουδετέρωσης του Ιρανού ηγέτη.

Ο Νετανιάχου δείχνει ότι δεν παίρνει στα σοβαρά τα μηνύματα του Ιράν ότι θέλει να τερματίσει τις συγκρούσεις και να επιστρέψει στις πυρηνικές συνομιλίες. «Θέλουν να συνεχίσουν να έχουν αυτές τις ψεύτικες συνομιλίες στις οποίες λένε ψέματα, εξαπατούν, παρασύρουν τις ΗΠΑ», λέει. «Και, ξέρετε, έχουμε πολύ αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με αυτό».

Ερωτηθείς σχετικά με την απομονωτική, «Πρώτα η Αμερική» πτέρυγα του συνασπισμού του Τραμπ: «Δεν πολεμάμε μόνο τον εχθρό μας. Πολεμάμε και τον δικό σας εχθρό. Για όνομα του Θεού, φωνάζουν «θάνατος στο Ισραήλ, θάνατος στην Αμερική». Εμείς απλά βρισκόμαστε στο δρόμο τους. Και αυτό μπορεί να φτάσει σύντομα στην Αμερική».

«Είναι μια απειλή για το Ισραήλ», συνεχίζει, «όπως είπα – για τους Άραβες γείτονές μας, για την Ευρώπη, για την Αμερική. Φωνάζουν “Θάνατος στην Αμερική”. Είναι όμως – “Αυτό δεν είναι δική σας δουλειά”; Αυτό δεν είναι μυωπία. Αυτό είναι απόλυτη τύφλωση».

