Νετανιάχου: Η επίσκεψη Ρούμπιο καταδεικνύει «την ισχύ» των σχέσεων ΗΠΑ-Ισραήλ - Real.gr
16:14, 14/09/2025
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα στη διάρκεια συνάντησής του με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι η επίσκεψη του τελευταίου στο Ισραήλ καταδεικνύει “την ισχύ” των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ.

Αυτή η επίσκεψη “καταδεικνύει την ισχύ της ισραηλινοαμερικανικής συμμαχίας. Είναι τόσο ισχυρή, τόσο διαρκής όσο οι πέτρες του Τείχους των Δακρύων που μόλις αγγίξαμε”, τόνισε ο Νετανιάχου κατά την κοινή του επίσκεψη με τον Ρούμπιο στο Τείχος των Δακρύων, στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ.

 

