Νετανιάχου: Η ολοκληρωτική ήττα της Χαμάς είναι αναγκαία για να απελευθερωθούν όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι - Real.gr

Το Ισραήλ πρέπει να λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα για να νικήσει τη Χαμάς» στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Το Ισραήλ πρέπει να «νικήσει ολοκληρωτικά» τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση «όλων των Ισραηλινών ομήρων» που εξακολουθούν να κρατούνται εκεί, δήλωσε σήμερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Είναι αναγκαίο να νικήσουμε ολοκληρωτικά τον εχθρό στη Γάζα, να απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους μας και να διασφαλίσουμε ότι η Γάζα δεν θα συνιστά πλέον απειλή για το Ισραήλ. Δεν εγκαταλείπουμε καμία από αυτές τις αποστολές», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες ότι εντός της εβδομάδας θα δώσει «οδηγίες» για τη συνέχιση του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, παρά την αυξανόμενη πίεση που αντιμετωπίζει η κυβέρνησή του να βάλει τέλος στην ένοπλη σύρραξη και να κλείσει συμφωνία για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων που είχαν απαχθεί την 7η Οκτωβρίου 2023.

«Η ήττα της Χαμάς της Γάζας, δημιουργώντας παράλληλα τις συνθήκες για την επιστροφή των ομήρων, είναι οι βασικοί στόχοι του πολέμου στη Γάζα και πρέπει να προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να τους πετύχουμε», δήλωσε ο Κατς.

Ο υπουργός θα «παρουσιάσει αργότερα σήμερα» την τοποθέτηση αυτή στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τα μέλη του υπουργικού του συμβουλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Η συνεδρίαση του ισραηλινού συμβουλίου ασφαλείας στη διάρκεια της ημέρας έχει προαναγγελθεί από τα μέσα ενημέρωσης, χωρίς η διεξαγωγή της να έχει έως τώρα επιβεβαιωθεί επίσημα.

🇮🇱 — VID: Defense Minister Israel Katz toured Gaza this afternoon ahead of a key decision on the IDF’s future operations in the Strip.

• Katz said he finalized his position and will present it to PM Netanyahu today, calling for Hamas’s defeat, hostage return, and a permanent… pic.twitter.com/DELN9cwPSz

— Belaaz News (@TheBelaaz) August 5, 2025