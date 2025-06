Νετανιάχου: Νεκρός ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης - Real.gr

Μια αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα των στρατιωτικών επιθέσεων του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Fox News, λέγοντας ότι το Ισραήλ θα κάνει ό,τι είναι αναγκαίο για να εξαλείψει την «υπαρξιακή απειλή» που θέτει η Τεχεράνη.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ σκότωσε τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών των Φρουρών της Επανάστασης, Ταξίαρχο Μοχάμεντ Καζεμί και τον αναπληρωτή του, Χασάν Μοχακίκ.

Το Ισραήλ ξεκίνησε την επιχείρηση, που βαφτίστηκε «Λιοντάρι που Ξυπνά» (Rising Lion), με μια αιφνιδιαστική επίθεση το πρωί της Παρασκευής, η οποία εξουδετέρωσε ανώτατα στελέχη της ιεραρχίας της στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν και προκάλεσε ζημιές σε πυρηνικές του εγκαταστάσεις, και αναφέρει ότι η εκστρατεία θα συνεχίσει να κλιμακώνεται τις επόμενες ημέρες. Το Ιράν έχει ορκιστεί να «ανοίξει τις πύλες της κόλασης» σε αντίποινα.

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι ο τρέχων στόχος της στρατιωτικής επιχείρησης δεν είναι η αλλαγή καθεστώτος, αλλά η διάλυση των πυρηνικών και βαλλιστικών πυραυλικών προγραμμάτων του Ιράν.

Ερωτηθείς από τον δημοσιογράφο Μπρετ Μπάιερ του Fox News στην εκπομπή του «Special Report» αν η αλλαγή καθεστώτος είναι κομμάτι της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ, ο Νετανιάχου απάντησε: «Σίγουρα θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα, επειδή το καθεστώς του Ιράν είναι πολύ αδύναμο». «Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να επιτύχουμε τον διπλό μας στόχο, να εξαλείψουμε… δύο υπαρξιακές απειλές – την πυρηνική απειλή και την απειλή των βαλλιστικών πυραύλων», δήλωσε ο Νετανιάχου στην πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε μετά την έναρξη των επιθέσεων του Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Ενεργήσαμε – για να σώσουμε τους εαυτούς μας, αλλά παράλληλα, νομίζω, για να προστατεύσουμε όχι μόνο τους εαυτούς μας, αλλά και τον κόσμο από αυτό το εμπρηστικό καθεστώς. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το πιο επικίνδυνο καθεστώς στον κόσμο να έχει τα πιο επικίνδυνα όπλα στον κόσμο», είπε.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι η επιχείρησή του θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες και ο Νετανιάχου έχει προτρέψει ανοιχτά τον ιρανικό λαό να εξεγερθεί ενάντια στους ισλαμιστές κληρικούς ηγέτες του.

Όταν ρωτήθηκε για ρεπορτάζ του Reuters που ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ισραηλινό σχέδιο τις τελευταίες ημέρες για τη δολοφονία του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο Νετανιάχου, είπε: «Υπάρχουν τόσες πολλές ψευδείς αναφορές για συνομιλίες που δεν έγιναν ποτέ και δεν πρόκειται να επεκταθώ σε αυτό». «Αλλά μπορώ να σας πω ότι πιστεύω ότι κάνουμε ό,τι χρειάζεται, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Και νομίζω ότι οι ΗΠΑ γνωρίζουν τι είναι καλό για τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ωστόσο, είπε ότι είχε ενημερώσει τον Τραμπ πριν από τη στρατιωτική δράση της Παρασκευής. Αμερικανοί πιλότοι καταρρίπτουν ιρανικά drones που κατευθύνονται προς το Ισραήλ, συμπλήρωσε ο Νετανιάχου.

Watch the full exclusive interview as Israeli PM @netanyahu responds to @BretBaier following the terror regime of Iran’s missile blitz. pic.twitter.com/Dk0VIDqgxH

— Fox News (@FoxNews) June 15, 2025