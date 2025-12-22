Νετανιάχου: «Όσοι πιστεύουν ότι μπορεί να επαναφέρουν την αυτοκρατορία τους, τους λέμε ότι αυτό δεν θα συμβεί» - Real.gr

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου στις δηλώσεις του είπε ότι είμαστε τρεις χώρες περήφανες για την ιστορία τους, και είπε ότι έγιναν ανεξάρτητες μέσα από θυσίες. Και πρόσθεσε με νόημα: ‘Όσοι πιστεύουν ότι μπορεί να επαναφέρουν την αυτοκρατορία τους και την κυριαρχία τους στις χώρες μας, τους λέμε ότι αυτό δεν θα συμβεί. Ούτε να το σκεφτείτε. Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας”. Ο κ.Νετανιάχου είπε επίσης ότι Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρος είναι τρεις δημοκρατίες στην περιοχή που προάγουν την ελευθερία, την ευημερία και την ασφάλεια και πρόσθεσε ότι “μαζί θα επαναφέρουμε την σταθερότητα και την ευημερία μέσω της ισχύος, και ακόμη πιο σημαντικό, την ειρήνη μέσω της ισχύος”.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έδωσε έμφαση στην στρατηγική φύση της συνεργασίας των τριών χωρών και είπε ότι μοιράζονται κοινούς στόχους για την ευημερία και την ασφάλεια. Το τριμερές σχήμα είπε, έχει αποκτήσει δυναμισμό και ωρίμασε, και εξέφρασε την ικανοποίησή του στην επαναφορά της γραμματείας της τριμερούς στην Κύπρο. Παράλληλα, είπε ότι συζητήθηκε το θέμα της Γάζας και εκφράστηκε η στήριξη στο σχέδιο 20 σημείων των ΗΠΑ και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και τόνισε ότι η Κύπρος στηρίζει την ανθρωπιστική βοήθεια και την ασφάλεια μέσω του σχεδίου που παρουσιάστηκε στο Σαρμ Ελ Σέιχ. Έδωσε έμφαση στο θέμα του IMEC όπου Ελλάδα Κύπρος και Ισραήλ θα προσφέρουν μια πύλη στην Ασία, σύνδεσης με την Ευρώπη, κάτι που ενισχύει -όπως είπε-την περιφερειακή συνεργασία. Έκανε λόγο για “προστιθέμενη αξία του σχήματος 3+1 με τις Ηνωμένες Πολιτείες που ενισχύει την τριμερή μας συνεργασία” και αναφερόμενος στο πλαίσιο της ευρύτερης περιφερειακής αρχιτεκτονικής θα είναι ένα αξιόπιστο σχήμα για την προώθηση της συνεργασίας.