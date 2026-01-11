Νετανιάχου: Παρακολουθούμε στενά την κλιμάκωση των διαδηλώσεων στο Ιράν - Real.gr

Quantcast
Νετανιάχου: Παρακολουθούμε στενά την κλιμάκωση των διαδηλώσεων στο Ιράν

18:00, 11/01/2026
Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά την κλιμάκωση των διαδηλώσεων στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

“Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν. Οι διαδηλώσεις για την ελευθερία έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα. Ο λαός του Ισραήλ και βεβαίως, όλος ο κόσμος θαυμάζουν την τεράστια γενναιότητα των πολιτών του Ιράν”, δήλωσε ο Νετανιάχου στην έναρξη μιας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου. “Όλοι ελπίζουμε ότι το περσικό έθνος θα απελευθερωθεί σύντομα από τον ζυγό της τυραννίας”.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

