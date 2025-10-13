Νετανιάχου: Προσεκλήθη αλλά δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο στο Σαρμ ελ Σέιχ, ανακοίνωσε το γραφείο του - Real.gr

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προσεκλήθη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία θα διεξαχθεί αργότερα σήμερα στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όμως δεν θα παραστεί διότι πραγματοποιείται πολύ κοντά με την έναρξη εβραϊκής γιορτής, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Περισσότεροι από 20 παγκόσμιοι ηγέτες θα συμμετάσχουν στη διάσκεψη αυτή, στην οποία θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα βάσει του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ με στόχο την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας έπειτα από δύο χρόνια πολέμου μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ.

Όμως η διάσκεψη αυτή πραγματοποιείται πολύ κοντά με την εβραϊκή γιορτή Σιμχάτ Τορά, η οποία ξεκινά σήμερα με τη δύση του ηλίου.

Νωρίτερα σήμερα εκπρόσωπος της αιγυπτιακής προεδρίας και ο ισραηλινός κρατικός σταθμός Kan είχαν επισημάνει ότι ο Νετανιάχου αναμένεται στη σύνοδο αυτή.

Η αιγυπτιακή προεδρία είχε διευκρινίσει ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου συνομίλησαν τηλεφωνικά με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι αλ Σίσι.