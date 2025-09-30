Quantcast
Νετανιάχου: «Σε καμία περίπτωση» παλαιστινιακό κράτος - Ο στρατός θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Γάζας - Real.gr
real player

Νετανιάχου: «Σε καμία περίπτωση» παλαιστινιακό κράτος – Ο στρατός θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Γάζας

11:40, 30/09/2025
Νετανιάχου: «Σε καμία περίπτωση» παλαιστινιακό κράτος – Ο στρατός θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Γάζας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνήθηκε ότι αποδέχθηκε επί της αρχής τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους και τόνισε ότι ο ισραηλινός στρατός «θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας», σε βίντεο που ανήρτησε σήμερα στο Telegram μετά την παρουσίαση του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ.

«Σε καμία περίπτωση, και αυτό δεν αναφέρεται στη συμφωνία», δήλωσε ο Νετανιάχου απαντώντας στο ερώτημα αν «αποδέχθηκε ένα παλαιστινιακό κράτος», μετά και τις συνομιλίες που είχε χθες Δευτέρα με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο.

«Όμως ένα πράγμα ειπώθηκε ξεκάθαρα: είμαστε σταθερά αντίθετοι σε ένα παλαιστινιακό κράτος», πρόσθεσε.

Στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα, το οποίο παρουσιάστηκε χθες Δευτέρα από τον Λευκό Οίκο, αναφέρεται ότι «ενδέχεται τελικά να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μια αξιόπιστη πορεία προς την αυτοδιάθεση και τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους».

Παράλληλα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «θα φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας, ζωντανούς και με καλή υγεία, ενώ ο Τσαχάλ (ο ισραηλινός στρατός) θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας».

«Μας είπαν: πρέπει να αποδεχθείτε τους όρους της Χαμάς (…) ο Τσαχάλ πρέπει να αποσυρθεί και η Χαμάς μπορεί να ενισχυθεί, να ελέγχει τη Λωρίδα (…) Όχι, όχι, αυτό δεν θα γίνει έτσι», πρόσθεσε στο βίντεο αυτό.

Οι δηλώσεις αυτές του Νετανιάχου έγιναν μία ημέρα αφού εξέφρασε δημοσίως την υποστήριξή του στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ, το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη «μια διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης» στη Γάζα μετά την απόσυρση του ισραηλινού στρατού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

LIVE: Η εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο

LIVE: Η εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο

11:50 30/09
«Βοήθεια με πυροβόλησαν»: Νέα στοιχεία για την επίθεση σε 38χρονο στη Δροσιά - Τι λένε μάρτυρες

«Βοήθεια με πυροβόλησαν»: Νέα στοιχεία για την επίθεση σε 38χρονο στη Δροσιά - Τι λένε μάρτυρες

10:27 30/09
Νετανιάχου: «Σε καμία περίπτωση» παλαιστινιακό κράτος - Ο στρατός θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Γάζας

Νετανιάχου: «Σε καμία περίπτωση» παλαιστινιακό κράτος - Ο στρατός θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Γάζας

11:40 30/09
Βασίλης Μπισμπίκης: Βίντεο-ντοκουμέντο με τη στιγμή μετά το τρακάρισμα - Οι ποινές που αντιμετωπίζει - To τηλεφώνημα γυναίκας στο ΑΤ Φιλοθέης

Βασίλης Μπισμπίκης: Βίντεο-ντοκουμέντο με τη στιγμή μετά το τρακάρισμα - Οι ποινές που αντιμετωπίζει - To τηλεφώνημα γυναίκας στο ΑΤ Φιλοθέης

08:58 30/09
Άγριος καυγάς έξω από σχολείο της Κω: Έπαιξαν μπουνιές μπροστά στα μάτια των συμμαθητών τους - BINTEO

Άγριος καυγάς έξω από σχολείο της Κω: Έπαιξαν μπουνιές μπροστά στα μάτια των συμμαθητών τους - BINTEO

08:40 30/09
Παράνομη η απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας - Κανονικά οι πτήσεις την Τετάρτη

Παράνομη η απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας - Κανονικά οι πτήσεις την Τετάρτη

11:33 30/09
Μαρίσσα Λαιμού: Τι έδειξε η νεκροψία για την αιτία του θανάτου της

Μαρίσσα Λαιμού: Τι έδειξε η νεκροψία για την αιτία του θανάτου της

08:29 30/09
ΒΙΝΤΕΟ: Σοκαριστική διάσωση γυναίκας στην Κίνα - Επιβίωσε 54 ώρες μέσα σε πηγάδι με φίδια και κουνούπια

ΒΙΝΤΕΟ: Σοκαριστική διάσωση γυναίκας στην Κίνα - Επιβίωσε 54 ώρες μέσα σε πηγάδι με φίδια και κουνούπια

11:25 30/09

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

14:04 29/09
Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

13:45 29/09
Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

13:44 29/09
Τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

Τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

12:46 29/09
Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

12:30 29/09
Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

12:15 29/09
Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

12:07 29/09
Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

11:08 29/09
Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

11:00 29/09
Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

10:51 29/09
Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

10:30 29/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved