Νετανιάχου: Θα απαντήσουμε στην Χαμάς μετά την παράδοση λειψάνων που δεν ανήκαν σε έναν από τους Ισραηλινούς ομήρους - Real.gr

Νετανιάχου: Θα απαντήσουμε στην Χαμάς μετά την παράδοση λειψάνων που δεν ανήκαν σε έναν από τους Ισραηλινούς ομήρους
Νετανιάχου: Θα απαντήσουμε στην Χαμάς μετά την παράδοση λειψάνων που δεν ανήκαν σε έναν από τους Ισραηλινούς ομήρους

15:00, 28/10/2025

15:00, 28/10/2025
Νετανιάχου: Θα απαντήσουμε στην Χαμάς μετά την παράδοση λειψάνων που δεν ανήκαν σε έναν από τους Ισραηλινούς ομήρους

Το φέρετρο που παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ στη διάρκεια της περασμένης νύχτας θεωρείται ότι περιέχει τα λείψανα ενός ομήρου, η σορός του οποίου είχε ήδη ανακτηθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις πριν από δύο χρόνια και όχι κάποιου από τους 13 ομήρους, οι σοροί των οποίων δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου είπε ότι αυτό θεωρείται παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα και ότι το Ισραήλ θα απαντήσει.

Από την πλευρά της, η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση υποστήριξε ότι τηρεί τους όρους της εκεχειρίας και ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εντοπίσει τα λείψανα ομήρων, αλλά αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω της έλλειψης του εξοπλισμού για την ταυτοποίηση των σορών.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χαζέμ Κασέμ, είπε ότι η ανεύρεση όλων των σορών αποτελεί πρόκληση για την οργάνωση εξαιτίας της έκτασης της καταστροφής στη Γάζα. Ωστόσο, “η Χαμάς θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να παραδώσει και τις υπόλοιπες σορούς μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και κατά το συντομότερο δυνατό”, όπως είπε στο Reuters.

Ο Νετανιάχου πάντως ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει αργότερα σήμερα το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας για να αποφασιστούν “τα επόμενα βήματα του Ισραήλ”.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, τα λείψανα που παραδόθηκαν στη διάρκεια της νύχτας ανήκουν στον Οφίρ Τζαρφάτι, έναν Ισραηλινό ο οποίος σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2023 κατά την επίθεση της Χαμάς που προκάλεσε τον πόλεμο και ότι το πτώμα του ανακτήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου.

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριτς και ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ κάλεσαν αμφότεροι τον Νετανιάχου να λάβει σκληρά μέτρα εναντίον της Χαμάς.

Ωστόσο, κάθε απάντηση θα πρέπει προφανώς να λάβει το πράσινο φως από την Ουάσινγκτον, η οποία διαμεσολάβησε για την επίτευξη της εύθραυστης εκεχειρίας αυτό τον μήνα που ανέστειλε τον πόλεμο έπειτα από δύο χρόνια, όπως σχολίασε Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι θα παρακολουθεί “πολύ στενά” την επιστροφή των σορών ομήρων από την Χαμάς κατά τις επόμενες δύο ημέρες.

Με βάση την εκεχειρία η Χαμάς θα πρέπει να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που βρίσκονται στη ζωή με αντάλλαγμα την απελευθέρωση περίπου 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων και αιχμαλώτων πολέμου, ενώ το Ισραήλ θα πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις και να αποσύρει τις δυνάμεις του.

Επιπλέον, η Χαμάς έχει συμφωνήσει να παραδώσει τα λείψανα όλων των νεκρών ομήρων που δεν έχουν ακόμη βρεθεί, αλλά έχει πει ότι θα χρειαστεί χρόνο για να τα εντοπίσει και να τα ανακτήσει. Το Ισραήλ επιμένει ότι η οργάνωση μπορεί να έχει εύκολα πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος των λειψάνων .

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP-dpa 

