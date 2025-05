Νετανιάχου: «Το Ισραήλ αποδέχεται τη νέα πρόταση εκεχειρίας των ΗΠΑ για τη Γάζα» - Real.gr

Η Χαμάς δήλωσε νωρίτερα ότι έλαβε την πρόταση από τους διαμεσολαβητές και τη μελετούσε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε στις οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα ότι το Ισραήλ έχει αποδεχθεί μια νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός που παρουσίασε ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, μετέδωσαν την Πέμπτη ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Η Χαμάς δήλωσε ότι εξετάζει το σχέδιο, ωστόσο φέρεται να είναι δυσαρεστημένη με την πρόταση, καθώς αφήνει περιθώρια στο Ισραήλ να ξαναρχίσει τις εχθροπραξίες μετά τη λήξη της προσωρινής εκεχειρίας.

Netanyahu says Israel accepts US envoy Witkoff’s revised Gaza ceasefire proposal after Hamas said they are reviewing it pic.twitter.com/CP2KdgVbgL

— TRT World Now (@TRTWorldNow) May 29, 2025