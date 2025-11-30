Νετανιάχου: Ζητεί προεδρική χάρη στη δίκη του για διαφθορά - Real.gr

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε σήμερα από τον πρόεδρο της χώρας να του απονείμει χάρη στην πολύχρονη δίκη του για διαφθορά, επιχειρηματολογώντας πως οι ποινικές διαδικασίες εμποδίζουν την ικανότητά του να κυβερνά και μια χάρη θα ήταν καλή για το Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου, ο μακροβιότερος πολιτικός στην πρωθυπουργία στην ιστορία της χώρας, αρνείται επί μακρόν τις κατηγορίες για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης. Οι δικηγόροι του ανέφεραν σε επιστολή που απηύθυναν προς το γραφείο του προέδρου ότι ο πρωθυπουργός εξακολουθεί να πιστεύει πως οι δικαστικές διαδικασίες θα καταλήξουν στην πλήρη αθώωσή του.

«Οι δικηγόροι μου έστειλαν αίτημα για χάρη στον πρόεδρο της χώρας σήμερα. Περιμένω πως όποιος επιθυμεί το καλό της χώρας θα υποστηρίξει αυτό το βήμα», ανέφερε ο Νετανιάχου σε μια σύντομη δήλωση μέσω βίντεο που δημοσιοποίησε το κόμμα του, το Λικούντ.

Το γραφείο του προέδρου Ισαάκ Χέρτσογκ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα πως το αίτημα έχει παραληφθεί, δίνοντας στη δημοσιότητα την επιστολή των δικηγόρων.

Το γραφείο του Χέρτσογκ δήλωσε πως το αίτημα θα προωθηθεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως είναι η συνήθης πρακτική, προκειμένου να συγκεντρωθούν απόψεις, οι οποίες θα υποβληθούν στον νομικό σύμβουλο του προέδρου, που θα διατυπώσει σύσταση για τον πρόεδρο.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης του Ισραήλ Γιαρίβ Λέβιν είναι μέλος του κόμματος Λικούντ του Νετανιάχου και στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού.

Στην επιστολή, οι δικηγόροι του Νετανιάχου διατείνονται πως οι ποινικές διαδικασίες σε βάρος του έχουν βαθύνει τις κοινωνικές διαιρέσεις και πως ο τερματισμός της δίκης είναι απαραίτητος για την εθνική συμφιλίωση. Γράφουν επίσης πως οι όλο και συχνότερες ακροάσεις στο δικαστήριο είναι κουραστικές ενόσω ο πρωθυπουργός προσπαθεί να ασκήσει τα καθήκοντά του στη διακυβέρνηση.

«Απαιτείται από εμένα να καταθέτω τρεις φορές την εβδομάδα… Αυτή είναι μια αδύνατη απαίτηση που δεν ζητείται από κανέναν άλλο πολίτη», ανέφερε ο Νετανιάχου στη δήλωση μέσω βίντεο, τονίζοντας ότι έχει λάβει την εμπιστοσύνη του κόσμου με το να έχει κερδίσει κατ΄επανάληψη τις εκλογές.

Ούτε ο πρωθυπουργός ούτε οι δικηγόροι του έκαναν οποιαδήποτε παραδοχή ενοχής. Η χάρη απονέμεται παραδοσιακά στο Ισραήλ μόνο αφού έχουν ολοκληρωθεί οι δικαστικές διαδικασίες και ο κατηγορούμενος έχει καταδικαστεί. Οι δικηγόροι του Νετανιάχου υποστήριξαν πως ο πρόεδρος μπορεί να παρέμβει όταν διακυβεύεται το δημόσιο συμφέρον, όπως σε αυτή την περίπτωση, με στόχο τη θεραπεία των διαιρέσεων και την ενίσχυση της εθνικής ενότητας.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ ανέφερε σε μια ανακοίνωση πως ο Νετανιάχου δεν θα πρέπει να λάβει χάρη χωρίς παραδοχή ενοχής, έκφραση μεταμέλειας, και άμεση αποχώρηση από τον πολιτικό στίβο.