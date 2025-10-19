Quantcast
Νετανιάχου προς IDF: «Αναλάβετε αποφασιστική δράση κατά τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας» - Real.gr
real player

Νετανιάχου προς IDF: «Αναλάβετε αποφασιστική δράση κατά τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας»

15:15, 19/10/2025
Νετανιάχου προς IDF: «Αναλάβετε αποφασιστική δράση κατά τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε σήμερα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) και τις υπηρεσίες ασφαλείας «να αναλάβουν σθεναρή δράση εναντίον τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας», κατηγορώντας τη Χαμάς ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Ο Νετανιάχου έδωσε αυτή την εντολή «μετά την παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς» και έπειτα από «διαβουλεύσεις που είχε με τον υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς και τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας», πρόσθεσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Λίγο νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε «αεροπορικές επιδρομές» στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σε απάντηση σε επιθέσεις «τρομοκρατών» εναντίον θέσεών του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, «τρομοκράτες εκτόξευσαν αντιαρματικούς πυραύλους και άνοιξαν πυρ εναντίον των δυνάμεων του Τσαχάλ (σ.σ. ο ισραηλινός στρατός), οι οποίες ενεργούσαν για να καταστρέψουν τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή της Ράφα, με βάση με τους όρους της συμφωνίας».

Ο ισραηλινός στρατός «εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές και χρησιμοποίησε πυρά πυροβολικού στην περιοχή της Ράφα για να εξουδετερώσει την απειλή», τόνιζε η ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας» που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

Από την πλευρά της η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς υπογράμμισε ότι παραμένει δεσμευμένη σε όσα προβλέπει η συμφωνία, περιλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός σε όλες τις περιοχές της Γάζας.

Παράλληλα πρόσθεσε ότι δεν έχει ενημερωθεί για περιστατικά ή συγκρούσεις στη Ράφα, ενώ σημείωσε ότι η περιοχή αυτή βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ισραήλ και ότι η επικοινωνία της με όλες τις ομάδες εκεί έχει διακοπεί από τον Μάρτιο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP- Reuters 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Λευτέρης Σουλτάτος: Η γεμάτη έρωτα ανάρτηση για τη Βάσω Λασκαράκη – «Μ’ εσένα δίπλα μου έμαθα πως η αγάπη δεν είναι λόγια…»

Λευτέρης Σουλτάτος: Η γεμάτη έρωτα ανάρτηση για τη Βάσω Λασκαράκη – «Μ’ εσένα δίπλα μου έμαθα πως η αγάπη δεν είναι λόγια…»

16:45 19/10
Η Σάκκαρη πέρασε στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά στο Τόκιο

Η Σάκκαρη πέρασε στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά στο Τόκιο

16:30 19/10
Χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος Σινά ο Συμεών - Γεραπετρίτης: «Η συνεργασία αυτή με την αιγυπτιακή κυβέρνηση προχωρεί ικανοποιητικά»

Χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος Σινά ο Συμεών - Γεραπετρίτης: «Η συνεργασία αυτή με την αιγυπτιακή κυβέρνηση προχωρεί ικανοποιητικά»

16:15 19/10
Θεσσαλονίκη: Προσποιούνταν τους λογιστές και απέσπασαν χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα

Θεσσαλονίκη: Προσποιούνταν τους λογιστές και απέσπασαν χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα

16:00 19/10
Ο Caleb Landry Jones στο InStyle – «Όλοι με κοιτούν στην πιάτσα σαν εξωτικό πτηνό»

Ο Caleb Landry Jones στο InStyle – «Όλοι με κοιτούν στην πιάτσα σαν εξωτικό πτηνό»

15:45 19/10
Βελόπουλος: Η κυβέρνηση να εξηγήσει πώς είναι δυνατόν να φυλακίζονται με δύο χρόνια όσοι διαδηλώνουν στον Άγνωστο Στρατιώτη ενώ εγκληματίες κυκλοφορούν ελεύθεροι

Βελόπουλος: Η κυβέρνηση να εξηγήσει πώς είναι δυνατόν να φυλακίζονται με δύο χρόνια όσοι διαδηλώνουν στον Άγνωστο Στρατιώτη ενώ εγκληματίες κυκλοφορούν ελεύθεροι

15:30 19/10
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής της MED9

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής της MED9

15:20 19/10
Νετανιάχου προς IDF: «Αναλάβετε αποφασιστική δράση κατά τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας»

Νετανιάχου προς IDF: «Αναλάβετε αποφασιστική δράση κατά τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας»

15:15 19/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved